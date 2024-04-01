Audio-Technica представила новые беспроводные наушники

Японский производитель звукового оборудования Audio-Technica представил в Китае новые беспроводные наушники ATH-TWX7. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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ATH-TWX7 имеют компактный и эргономичный дизайн, который обеспечивает естественную посадку и предотвращает выпадение наушников из ушей. Наушники также оснащены амбушюрами разной жесткости, обеспечивающими повышенный комфорт при длительном ношении. Левый и правый наушники весят примерно по 4,7 г каждый, а чехол для зарядки – около 47 г.

Наушники оснащены «гибридной технологией цифрового шумоподавления», которая использует два микрофона MEMS на каждом наушнике для улавливания окружающего шума и передачи его на высокоточный процессор для эффективного гашения лишних звуков. Наушники обладают функцией шумоподавления мощностью до 38 дБ.

Наушники TWS оснащены высококачественными излучателями диаметром 5,8 мм и поддерживают технологию Bluetooth 5.1. Модель предлагает режим с низкой задержкой для плавной передачи звука, идеально подходящий для просмотра видео или для запуска видеоигр. ATH-TWX7 поддерживает кодеки LDAC, AAC и SBC.

Наушники могут обеспечить до 6,5 часа непрерывного воспроизведения с включенным шумоподавлением и в общей сложности 20 часов в сочетании с чехлом для зарядки. Кроме того, модель поддерживает быструю зарядку, обеспечивая около 60 минут воспроизведения при всего 15-минутной зарядке.

Модель уже доступна для покупки в Китае по цене 12,5 тыс. юаней, что по курсу на 31 марта 2024 года равно примерно 16,3 тыс. руб.