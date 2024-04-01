Новые версии Android-трояна Vultur маскируются под McAfee Security

Специалисты зафиксировали распространение новой версии банковского трояна для Android — Vultur. Свежие образцы вредоноса отличаются более продвинутыми функциональными возможностями по части удаленного доступа, а также улучшенным механизмом ухода от детектирования.

Об атаках Vultur в 2022 году рассказывали специалисты компании ThreatFabric. Тогда в Google Play нашлись пять загрузчиков банковских Android-троянов.

Напомним, мы анализировали Vultur и его дроппер, пытаясь понять, как атаки банковского трояна устроены изнутри.

Интересно, что по итогам 2023 года компания Zimperium включила Vultur в топ-10 наиболее активных троянов, поскольку деятельность вредоноса затронула 122 приложений в 15 странах.

Теперь исследователи из Fox-IT предупреждают о новой версии трояна для Android. Последняя использует технику гибридной атаки: операторы ловят жертв на крючок через смишинг (СМС-фишинг), сам зловред попадает на устройства под маской защитного приложения McAfee Security.

В СМС-сообщениях целевого пользователя пугают несанкционированной транзакцией и настоятельно советуют позволить по предоставленному номеру для получения рекомендаций. Само собой, на том конце провода сидит злоумышленник, пытающийся склонить потенциальную жертву к установке фейкового McAfee Security.

Приложение содержит сюрприз — дроппер Brunhilda. После установки приложение расшифровывает и выполняет три пейлоада, связанных с Vultur: два APK и DEX-файл. Последние получают доступ к специальным возможностям операционной системы (Accessibility Services), устанавливают инструменты для удаленного доступа и связываются с командным сервером (C2).

Последняя на данный момент версия Vultur сохранила ключевую функциональность предыдущих семплов: запись экрана, функции кейлогера, удаленное подключение с помощью AlphaVNC и ngrok.

Вместе с тем трояну добавили множество новых фич:

Управление файлами, включая возможность скачивания, загрузки, удаления, инсталляции и поиска. Использование Accessibility Services для осуществления кликов, скроллинга и свайпов.

Блокировка запуска определенных приложений на устройстве, демонстрируя пользователю кастомный HTML-шаблон и сообщение «Temporarily Unavailable».

Вывод кастомных уведомлений в строке состояния, чтобы ввести жертву в заблуждение.

Отключение Keyguard для обхода блокировки экрана и получения неограниченного доступа к устройству.

Помимо этого, последние образцы Vultur обновили механизм ухода от детектирования: шифрует связь с командным сервером (AES + Base64), задействует несколько зашифрованных пейлоадов, которые расшифровываются на лету.

Троян использует собственный код для расшифровки полезной нагрузки, что затрудняет обратный инжиниринг тушки зловреда.