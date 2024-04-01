Huawei запатентовала тройной складной смартфон

Huawei подала патент на смартфон со складывающимся втрое дисплеем, намекая на новый форм-фактор, который появится, если верить слухам, в этом году. Хотя официальная дата релиза остается под секретом, эта утечка патента позволяет взглянуть на дизайн устройства.

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Как сообщается, конструкция Huawei складывается в форме буквы «Z», используя два отдельных шарнира. В отличие от традиционных раскладушек, в которых задние камеры мешают внешнему экрану, концепция tri-fold позволяет третьей секции дисплея полноценно функционировать даже в сложенном состоянии.

© Huawei

Это устраняет необходимость в большом вырезе, потенциально увеличивая площадь экрана. Однако проблемы остаются. Складные конструкции со сложными механизмами двойного шарнира — это неизведанная территория, вызывающая опасения по поводу веса и прочности. Интересно, что патент предполагает, что Huawei может решить эту проблему, используя дисплеи разной толщины.

Практичность телефонов с тройным раскладыванием еще предстоит оценить.