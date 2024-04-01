Ученые объяснили леопардовый окрас у бенгальских кошек

Международная группа ученых проанализировала геномы почти тысячи бенгальских кошек, чтобы выяснить, откуда у них леопардовый окрас. Оказалось, что большинство мутаций в ДНК, которые связаны с уникальным внешним видов бенгальской породы, всегда присутствовали у домашних кошек. Работа помогает лучше понять, как различные гены сочетаются для создания цветных узоров и физических особенностей. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

С 1960-х по 1980-е годы селекционеры под руководством биолога Джин Миллс скрещивали дикую бенгальскую кошку Prionailurus bengalensis с домашними кошками, чтобы создать новую, визуально яркую породу. На протяжении многих поколений селекционеры постепенно отбирали и выводили кошек с желаемыми физическими характеристиками и темпераментом. В результате и появились бенгалы, которых в 1986 году TICA (Международная ассоциация кошек) признала отдельной породой.

Долгое время считалось, что особый окрас и узоры на шерсти домашних бенгальских кошек, которые делают их похожими на диких животных, происходят от генов диких бенгальских кошек, скрещенных с домашними. Однако международная команда ученых выяснила, что эти уникальные черты могут быть обусловлены генами домашних кошек, которые подверглись агрессивному отбору после скрещивания с дикими предками.

Ученые проанализировали геномы, собранные у 947 домашних бенгальских кошек за последние 15 лет. Исследователи секвенировали геномы и обнаружили, что в геноме дикой бенгальской кошки отсутствовали гены, которые были общими для всех домашних бенгальских кошек. Они также выяснили, что вклад ДНК дикой бенгальской кошки в ДНК домашних бенгалов составляет всего 3,48±0,1%. Генетические особенности указывали на то, что уникальная внешность бенгалов является результатом вариаций генов, которые уже присутствовали у домашних кошек.

Около 60% всех бенгальских кошек имеют мягкий, переливающийся на солнце мех. Блеск шерсти обусловлен мутацией в гене Fgfr2, унаследованной от домашних, а не от леопардовых кошек. Эта мутация снижает активность кодируемого белка, а не делает его неактивным. Это показывает, как изменения в генах могут приводить к незначительным изменениям во внешности.

Группа исследователей также проанализировала гены редкого подвида породы домашних бенгальских кошек с более темным окрасом, известных как «угольные» бенгалы. Ученые выяснили, что ген дикой бенгальской кошки, связанный с угольным окрасом, проявляется только в сочетании с геном домашней кошки. У диких бенгальских кошек ген Asip не влияет на цвет окраса, в то время как у домашних он приводит к появлению угольного окраса.

Данное исследование в том числе полезно для заводчиков, ведь более глубокое понимание генетического происхождения признаков бенгальской кошки помогает им корректировать способы разведения животных для создания новых окрасов и рисунков.