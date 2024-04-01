В апреле ожидаются три мощных геошторма. Первый период магнитных бурь накроет планету 2 апреля, предупреждают специалисты. Предварительный прогноз геомагнитной обстановки на этот месяц публикует «Московский комсомолец».

Ближайшая буря произойдет в период со 2 по 5 апреля. Ее спровоцирует новая корональная дыра, возникшая на поверхности Солнца. По сведениям НАСА, она в 20 раз превышает диаметр Земли. Поток плазмы, вырвавшийся из нее, движется со скоростью 2,9 млн километров в час.

Крупные геомагнитные возмущения грядут с 9 по 11 число. Серьезные колебания магнитосферы придутся на 19-22 апреля. В это время сила геоударов достигнет 5 баллов. 1 апреля геомагнитная обстановка будет стабильна, сила колебаний будет фиксироваться на уровне 2 баллов.

Ранее российский ученый усомнился в негативном влиянии магнитных бурь на человека. Так, вспышечные события. прошедшие в марте, не оказали серьезного воздействия на организм. Правда, определенный риск возмущения магнитного поля несут для летчиков и космонавтов — на больших высотах происходит радиационное облучение.