Xiaomi назвала устройства, которые получат HyperOS во II квартале 2024 года

Xiaomi раскрыла дорожную карту обновления HyperOS во втором квартале 2024 года.

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Список возглавляют такие флагманы, как Xiaomi 11 Ultra, 11T Pro и серия Mi 11. К ним присоединяются Redmi K50i, вся линейка Redmi Note 11, а также несколько бюджетных моделей Redmi 12 и 13. Даже планшет Xiaomi Pad 5 получит HyperOS.

Это произошло после успешного распространения обновления в первом квартале, когда обновление получили такие устройства, как Xiaomi 13 Pro, серия Redmi Note 12 и Redmi Pad.

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Обладатели вышеупомянутых устройств, имейте в виду: уведомление об обновлении может ждать вас в Настройках > О телефоне > Обновления системы.