Xiaomi назвала устройства, которые получат HyperOS во II квартале 2024 года

Xiaomi назвала устройства, что получат HyperOS во втором квартале 2024 года
Xiaomi раскрыла дорожную карту обновления HyperOS во втором квартале 2024 года.
Список возглавляют такие флагманы, как Xiaomi 11 Ultra, 11T Pro и серия Mi 11. К ним присоединяются Redmi K50i, вся линейка Redmi Note 11, а также несколько бюджетных моделей Redmi 12 и 13. Даже планшет Xiaomi Pad 5 получит HyperOS.
Это произошло после успешного распространения обновления в первом квартале, когда обновление получили такие устройства, как Xiaomi 13 Pro, серия Redmi Note 12 и Redmi Pad.
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Обладатели вышеупомянутых устройств, имейте в виду: уведомление об обновлении может ждать вас в Настройках > О телефоне > Обновления системы.
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