Google Поиск научился показывать баланс Bitcoin- и Ethereum-кошельков

Google добавил новую функцию в свой Поиск, которая позволяет узнать баланс любого Bitcoin- и Ethereum-кошелька.

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Вице-президент по разработкам Google Раджан Патель сообщил об этом нововведении в Twitter. Теперь пользователи могут просто ввести адрес кошелька в поисковой строке Google, чтобы узнать его баланс и дату последней транзакции.

Функция поддерживает форматы адресов P2PKH, P2SH и Bech32.

Важно отметить, что все транзакции в криптовалютных сетях являются общедоступными. Это означает, что информация о балансе кошелька не является конфиденциальной, но не раскрывает личность владельца.

Помимо Bitcoin, Google также показывает балансы Ethereum-кошельков на виртуальных машинах Arbitrum, Avalanche, Fantom, Optimism и Polygon.

Несмотря на удобство этой функции, некоторые владельцы криптовалюты могут быть недовольны тем, что Google теперь имеет доступ к информации о балансах их кошельков.