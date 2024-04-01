Названы лидеры мирового экспорта микрочипов

Лидерами мирового экспорта микрочипов в 2023 году стали Гонконг, Тайвань, Сингапур, Китай и Южная Корея. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

© Unsplash

Агентство отметило, что за 2023 год главным экспортером микросхем стал Гонконг, который поставил их за год на $193,5 млрд. Он остается мировым лидером в экспорте чипов уже десять лет. В пятерку лидеров вошли Тайвань, который экспортировал товаров на $166,6 млрд, Сингапур ($137,9 млрд), Китай ($136,3 млрд) и Южная Корея ($86,1 млрд). В импорте микрочипов лидером стал Китай, который купил их за год на $350,1 млрд.

По имеющимся данным, Россия за 2023 год экспортировала микрочипов более чем на $14,5 млн и заняла по объемам продаж 56-е место в мире. Российский импорт при этом составил более чем $437,5 млн, что поставило ее на 42-е место в мире.

До этого американская Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) сообщала, что мировые продажи полупроводников по итогам 2023 года сократились на 8,2% по сравнению с рекордным 2022 годом и составили $526,8 млрд.