AMD анонсировала мобильно-десктопные процессоры Ryzen 5 7235H

AMD неожиданно выпустила мобильно-десктопные процессоры Ryzen 5 7235H
Компания AMD неожиданно анонсировала два новых APU: Ryzen 5 7235H и 7235HS. Процессоры основаны на архитектуре ядра Zen 3+ и получили кодовое название Rembrandt. В отличие от остальных моделей данной серии данные процессоры не имеют встроенной графики.
AMD Ryzen 5 7235H
APU AMD Ryzen 5 7235H изготовлен по 6-нм техпроцессу и включает в себя четыре ядра (восемь потоков) с максимальной тактовой частотой в режиме Boost 4,2 ГГц и базовой тактовой частотой 3,2 ГГц. Что касается энергопотребления, базовый TDP Ryzen 5 7235H составляет 45 Вт. Процессор получил 4 МБ кеш-памяти L2 и 16 МБ кэша L3. AMD Ryzen 5 7235H предназначен для ноутбуков высокого класса.
AMD Ryzen 5 7235HS
AMD Ryzen 5 7235HS в отличие от AMD Ryzen 5 7235H предназначена для устройств с относительно низким энергопотреблением и не имеет предусмотренной возможности разгона. Помимо этого, большой разницы между двумя APU нет.
Сроки выхода и цена
AMD пока не раскрывает дату выпуска и цены новых APU, но, вероятно, данная информация появится уже в ближайшее время.