КНДР запустит еще несколько спутников в 2024 году

В текущем году Северная Корея планирует осуществить запуск в космос еще нескольких разведывательных спутников. Об этом заявил заместитель директора Национального управления аэрокосмических технологий КНДР Пак Кен Су, передает ЦТАК.

«Успешный запуск разведывательного спутника «Маллигён-1» в прошлом году привел к существенному прогрессу в укреплении обороноспособности страны, и в этом году также ожидается несколько запусков», — сказал Пак Кен Су.

Он добавил, что КНДР максимально будет прилагать усилия для использования спутников в различных целях. В частности, речь идет о применении их в сферах сельского хозяйства, управления земельными ресурсами и предотвращения стихийных бедствий.

Пхеньян объявил об успешном запуске ракеты-носителя с разведывательным спутником 21 ноября прошлого года. До этого КНДР предприняла две неудачные попытки вывести на орбиту разведывательный космический аппарат: в мае и августе.

Впоследствии Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) публиковало снимки, сделанные спутником-шпионом. На них, как утверждается, запечатлены Белый дом, Пентагон, а также несколько военно-морских баз США.