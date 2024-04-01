Nature: вращающаяся все быстрее Земля создаст «дыру во времени» через 5 лет

В последние годы Земля вращается вокруг своей оси все быстрее и к 2029 году необходимо будет добавить «отрицательную секунду», считает профессор Дункан Агню, геофизик из Калифорнийского университета. Так, в 2020 году специалисты зафиксировали большое количество укороченных суток, а 19 июля скорость вращения Земли даже побила рекорд. Тогда оборот планеты вокруг оси завершился раньше на 1,4602 миллисекунды. Ученый опасается, если Земля не «сбавит обороты», то через пять лет придется «укоротить сутки», чтобы закрыть «дыру во времени», передает «360».

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Раньше необходимости в введении отрицательных секунд не было, так как, либо планета вращалась медленнее, либо, разницу, накапливающуюся за годы, компенсировали, добавляя к суткам положительные «високосные» секунды. Регулярно их начали добавлять с 1972 года.

Сейчас все хронометры на устройствах сверяются по высокоточным атомным часам. Они отсчитывают Всемирное координированное время - естественный ход времени, «привязанный» к вращению Земли. Но увеличивающаяся скорость вращения Земли скоро приведет человечество к проблеме точного определения времени, сказано в журнале Nature.

Профессор Агню считает, что из-за угрозы возникновения «дыры во времени» в работе компьютеров и смартфонов по всему миру начнется сбой и путаница, так как программное обеспечение позволяет лишь принимать, а не вычитать дополнительные секунды.