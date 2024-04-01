Ученые нашли самую тусклую звездную систему в нашем Млечный Пути

Астрономы наткнулись на невероятное открытие: UMa3/U1, самая тусклая звездная система, когда-либо наблюдавшаяся на «орбите» нашей галактики. Эта крошечная космическая соседка, расположенная «всего» в 30 000 световых лет от нас в созвездии Большой Медведицы, настолько тусклая, что кажется «горсткой пылинок рядом с прожектором»

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Несмотря на свои размеры — всего 60 звезд на расстоянии 10 световых лет, — UMa3/U1 так долго оставалась незамеченной. Главный вопрос: что это — настоящая карликовая галактика или звездное скопление на грани коллапса. Возможно, ответ кроется в темной материи — невидимом веществе, которое, как считается, удерживает галактики вместе. Если UMa3/U1 — карликовая галактика, то ее выживание можно объяснить обилием темной материи, действующей как космический клей. Это открытие стало бы революционным и позволило бы предположить существование множества невидимых галактик, в которых доминирует темная материя.

В качестве альтернативы UMa3/U1 может быть звездным скоплением, близким к своему концу, что дает редкий шанс воочию наблюдать процесс распада.