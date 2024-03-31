Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов

Telegram запустил программу монетизации - теперь авторы каналов с аудиторией более 1 тыс. будут получать 50% дохода от рекламы, отображаемой у них, говорится на сайте мессенджера. Важный момент: указанное правило не распространяется на Россию и ряд других стран.

"С этого дня владельцы публичных каналов с 1 тысячей и более подписчиков могут получать 50% дохода от рекламы, показанной в их канале, в качестве вознаграждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения оплаты рекламы и вывода средств, Telegram будет использовать криптовалюту на базе блокчейна TON.

При этом в компании уточнили, что в настоящий момент рекламные объявления на базе TON не отображаются для пользователей из таких стран как Россия, Украина, Палестина и Израиль.

О том, что основатель Telegram Павел Дуров планирует запустить программу монетизации для владельцев каналов стало известно еще в феврале. Однако уже тогда у экспертов возникали вопросы как эта инициатива будет реализована в России, где криптовалюта не признается средством платежа.