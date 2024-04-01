Vivo возродит V17S с новым бриллиантово-оранжевым цветом

Похоже, что Vivo собирается дать вторую жизнь своему бюджетному смартфону V17s, представив его в новом цветовом решении и увеличив объем оперативной памяти.

© Ferra.ru

Выпущенный в 2023 году с вариантами Mystic Green и Glitter Purple, V17s, по слухам, получит «бриллиантово-оранжевый» цвет. Этот оттенок, а также увеличение объема оперативной памяти с 4 до 6 ГБ могут попробовать возродить интерес к телефону.

© Vivo

Информация поступила от инсайдера Параса Гуглани, который поделился изображением телефона в новом наряде. Однако ожидается небольшое повышение цены в связи с увеличением объема памяти.

Краткий обзор технических характеристик V17s:

6,56-дюймовый IPS LCD дисплей (720×1612 пикселей)

Чипсет MediaTek Helio G85

50MP+2MP задняя камера

8 Мп фронтальная камера

Аккумулятор емкостью 5 000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт