Vivo возродит V17S с новым бриллиантово-оранжевым цветом и увеличенной памятью
Похоже, что Vivo собирается дать вторую жизнь своему бюджетному смартфону V17s, представив его в новом цветовом решении и увеличив объем оперативной памяти.
Выпущенный в 2023 году с вариантами Mystic Green и Glitter Purple, V17s, по слухам, получит «бриллиантово-оранжевый» цвет. Этот оттенок, а также увеличение объема оперативной памяти с 4 до 6 ГБ могут попробовать возродить интерес к телефону.
Информация поступила от инсайдера Параса Гуглани, который поделился изображением телефона в новом наряде. Однако ожидается небольшое повышение цены в связи с увеличением объема памяти.
Краткий обзор технических характеристик V17s:
6,56-дюймовый IPS LCD дисплей (720×1612 пикселей)
Чипсет MediaTek Helio G85
50MP+2MP задняя камера
8 Мп фронтальная камера
Аккумулятор емкостью 5 000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт