Астроном из Крыма рассказал, что открыл новый астероид

Об открытии нового астероида сообщил астроном из Крыма Геннадий Борисов.

© Мир 24

«Сегодня под утро я обнаружил этот новый объект, отправил свои наблюдения в Центр Малых планет, мои наблюдения выложили на странице подтверждений околоземных астероидов», – приводит цитату РИА «Новости».

Небесное тело пролетело рядом с Землей около 19:00 мск в воскресенье на расстоянии порядка 28-30 тысяч километров, то есть на расстоянии орбиты геостационарных спутников.

По словам ученого, астероид небольшого размера – около двух-трех метров. Пока определить группу астероидов, к которой относится новый объект, затруднительно. Ближайшие наблюдения помогут определить параметры небесного тела.

В 2019 году Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету. Она получила имя 2I/Borisov.

Ранее астрономы Университета Виктории (Канада) и Йельского университета (США) нашли древнюю звездную систему, которая может являться спутником Млечного Пути.