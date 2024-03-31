Samsung разрабатывает принципиально новый складной смартфон

В 2024 году компания Samsung впервые представит модель Ultra в серии смартфонов Galaxy Z Fold. Об этом сообщает издание SamMobile.

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Информация о разработке Galaxy Z Fold 6 Ultra многократно появлялась в сети на протяжении года, однако до сих пор у инсайдеров не было конкретных доказательств существования модели. Однако сейчас энтузиасты обнаружили в базе данных сертификационного центра Южной Кореи телефон с номером модели SM-F958. В данном случае цифра 8 означает, что в маркетинговом названии устройства будет присутствовать слово «Ultra».

На данный момент, согласно сообщению SamMobile, Galaxy Z Fold 6 Ultra разрабатывается только для рынка Южной Кореи. Европейская и американская версии телефона еще не обнаружены.

«Это может означать, что Samsung выпустит Galaxy Z Fold 6 Ultra только в нескольких странах. Либо новинка находится на ранней стадии разработки и может быть выпущена через несколько месяцев после запуска оригинального Galaxy Z Fold 6», – пишет SamMobile.

Чем Galaxy Z Fold 6 Ultra будет отличаться от Galaxy Z Fold 6 достоверно неизвестно. Однако предполагается, что версия Ultra может быть оснащена новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, титановым корпусом, защитой экрана Gorilla Glass Armor и улучшенными встроенными камерами.