Флагманский смартфон Huawei P70 протестировали на производительность

В популярной программе для замера мощности смартфонов Geekbench появились результаты тестирования неанонсированных смартфонов Huawei P70, P70 Pro и P70 Art. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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В базе данных Geekbench были замечены три новых смартфона Huawei с номерами моделей AL10, AL80 и AL00. Предполагается, что AL10 представляет собой базовый Huawei P70. Он набрал 1243 балла в одноядерном тесте Geekbench и ​​3840 баллов в многоядерном. Под кодовым обозначением AL80, вероятнее всего, кроется модель P70 Pro, которая набрала 1348 и 4114 баллов в одноядерном и многоядерном режимах тестирования соответственно.

В свою очередь модель AL00 набрала значительно больше баллов: 1784 балла в одноядерном и 4589 баллов в многоядерном тестах производительности. В GizmoChina предполагают, что под этим кодовым обозначением кроется топовая версия новой линейки смартфонов Huawei – P70 Art.

Судя по всему, AL10 и AL80 оборудованы чипом Kirin 9000s, который мы ранее использовался в Mate 60 Pro. Он имеет 12-ядерную конфигурацию (2х2,62 ГГц, 6х2,15 ГГц и 4х1,53 ГГц). В свою очередь AL00, похоже, будет работать на новом чипе Kirin, у которого восемь ядер (4х2,02 ГГц, 3х2,75 ГГц и 1х3,19 ГГц).

Ожидается, что линейка смартфонов Huawei P70 будет анонсирована в апреле 2024 года.