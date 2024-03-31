Alibaba Group будет доставлять посылки ракетами

Онлайн-магазин Taobao (принадлежит Alibaba Group) анонсировал в соцсетях возможную новую услугу: доставку посылок клиентам с помощью многоразовых ракет «Юаньсин-1» стартапа Space Epoch. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Space Epoch в последние несколько лет занимается созданием многоразовых ракет, способных выводить полезный груз на околоземную орбиту.

В настоящее время ведутся испытания многоразовых устройств. Высота ракет будет до 64 м, грузоподъемность — 6,5 тонн. Они будут способны доставлять грузы в специальных контейнерах объемом 120 куб. м.

В Taobao пояснили, что «Юаньсин-1» будут использоваться для экспресс-доставки товаров по всему миру. Вместе с тем, признали в компании, даже после завершения тестов скорое внедрение не планируется.

Журналисты заметили, что Space Epoch получила три крупных транша. Размер последнего, направленного в ноябре 2023 года, составил 200 млн юаней (2,534 млрд рублей).