Россияне готовятся к жаркому лету и начали скупать кондиционеры

В марте 2024 года россияне купили на 25% больше сплит-систем и кондиционеров, чем годом ранее. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе объединенной сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо».

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За неполный первый квартал год к году продажи охладителей в России выросли на 20%. С 18 по 24 марта 2024 наибольший спрос (+140%) наблюдался на Урале, на втором месте с ростом 65% оказалось Поволжье, а топ-3 регионов с ростом продаж на 55% составила Сибирь. Причиной роста продаж, считает ритейлер, является подготовка россиян к грядущему лету.

Наибольшим спросом в этом году пользуются кондиционеры и сплит системы марок Rapid, Electrolux, Haier и Carrera. Отдельно в компании отметили популярность техники Carrera, так как она относится к категории «умных» устройств и имеет функции автоконтроля температуры модель.

Помимо увеличения спроса на кондиционеры, руководитель департамента «Крупной бытовой техники» группы «М.Видео-Эльдорадо» Михаил Просвирнин отметили рост числа заказов на различные виды обслуживания климатических устройств, такие как установка, профилактика и подготовка к сезону.