"Массовый суицид": основатель «Гринпис» о рисках отказа от ископаемого топлива

Основатель «Гринпис» назвал риски отказа от ископаемого топлива
Доктор Патрик Мур, канадский промышленный консультант, один из основателей экологического движения «Гринпис», назвал риски полного отказа от ископаемого топлива. Об этом пишет Telegram-канал «Пул N3».
По его мнению, другого источника отопления и приготовления пищи, доступного для всех жителей планеты, не существует.
Эксперт заметил, что в случае отказа от ископаемых энергоресурсов, все деревья в мире будут вырублены на топливо.
«Это [отказ от топлива] абсурдно. И я думаю, что лучшее слово для этого — массовый суицид. Зачем поддерживать то, что приведет к гибели почти всех людей на Земле?», — задал риторический вопрос Мур.
Напомним, что аналитик покинул организацию в 1986 году. На протяжении многих лет он критикует «Гринпис», выступает против принятой в движении «тактики запугивания и дезинформации».
Кроме того, Мур утверждает, что повышенное содержание двуокиси углерода в атмосфере не только не ухудшает состояние Земли, но и улучшает, способствует выживанию человечества.