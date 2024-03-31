"Массовый суицид": основатель «Гринпис» о рисках отказа от ископаемого топлива

Доктор Патрик Мур, канадский промышленный консультант, один из основателей экологического движения «Гринпис», назвал риски полного отказа от ископаемого топлива. Об этом пишет Telegram-канал «Пул N3».

По его мнению, другого источника отопления и приготовления пищи, доступного для всех жителей планеты, не существует.

Эксперт заметил, что в случае отказа от ископаемых энергоресурсов, все деревья в мире будут вырублены на топливо.

«Это [отказ от топлива] абсурдно. И я думаю, что лучшее слово для этого — массовый суицид. Зачем поддерживать то, что приведет к гибели почти всех людей на Земле?», — задал риторический вопрос Мур.

Напомним, что аналитик покинул организацию в 1986 году. На протяжении многих лет он критикует «Гринпис», выступает против принятой в движении «тактики запугивания и дезинформации».

Кроме того, Мур утверждает, что повышенное содержание двуокиси углерода в атмосфере не только не ухудшает состояние Земли, но и улучшает, способствует выживанию человечества.