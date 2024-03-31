Спутник «Ресурс-П» №4 выведен на целевую орбиту

Ракета «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома Байконур, успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Роскосмос».

Запуск ракеты состоялся в воскресенье, 31 марта, в 12:36 мск. Спутник отделился от третьей ступени ракеты через 9 минут 23 секунды после пуска.

В пресс-службе отметили, что аппарат предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли с целью исследования природных ресурсов.

С его помощью, заметили в госкорпорации, также возможно контролировать загрязнения и деградацию окружающей среды, вести поиск месторождений полезных ископаемых, оценивать состояние ледовой обстановки на Севморпути.