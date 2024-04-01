Преступники стали использовать Apple AirTag для кражи автомобилей

Преступники массово используют трекеры Apple AirTag для выслеживания и угона автомобилей в Монреале (Канада). Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на предупреждение полиции Канады в адрес автолюбителей.

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Только за последние дни в полицию пожаловались два человека, которые обнаружили подброшенные Apple AirTag в своих автомобилях после возвращения из Монреаля. Один из них, Итан Янг, сказал, что ездил в Монреаль к родственникам. О том, что с ним путешествует чужой AirTag, его предупредил iPhone. Позже он использовал смартфон, чтобы активировать динамик AirTag, благодаря чему нашел гаджет в передней решетке автомобиля.

Преступники подбрасывают AirTags для отслеживания автомобилей, их кражи и дальнейшей переправки за границу. Также существует вероятность, что AirTags используют для маркировки автомобилей, в которые драг-дилеры подбрасывают наркотики для их пересылки за пределы Монреаля.

Кибераналитик Разведывательного центра Вермонта Райан МакЛиверти сказал, что, хотя о первых подобных инцидентах стало известно давно, в марте 2024 года наблюдался новый всплеск подобных правонарушений.