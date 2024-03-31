Дело о смерти китайского императора раскрыто спустя 1500 лет

Юйвэнь Юн, который остался в истории как Император Северной Чжоу У-ди, был правителем одной из частей Китая во время раздробленности страны на отдельные государства. Возглавив свое княжество, он смог за несколько лет сделать его сильным, начать объединение китайских территорий и интеграцию народов. Однако в 578 году нашей эры, всего в 36 лет, император умер по неизвестной причине, и его начинания пошли прахом.

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На протяжении 1500 лет было неизвестно, от чего скончался этот правитель: действительно ли он тяжело болел или же его отравили. Но сейчас китайские ученые, после 9 лет работы, смогли выяснить причину смерти. Об исследовании сообщает Фуданьский университет (Китай).

Несколько лет на поиски ДНК

Чтобы раскрыть тайну, специалисты из нескольких университетов и научных институтов Китая использовали ДНК императора. Ее получение было одной из главных сложностей всего проекта.

«Разгадку тайны, которая ждала тысячи лет, невозможно осуществить за один день. За этим стоят неоднократные попытки. В среде археологов уже много лет ходит поговорка: "В больших гробницах не находят человеческих костей"», — отмечают в Фуданьском университете.

Дело в том, что человеческие останки, за исключением ситуаций с какими-то особыми «консервирующими» условиями, очень сильно подвержены гниению, особенно при взаимодействии с кислородом, а также становятся средой для обитания множества микроорганизмов. Исключением не стали тела У-ди и его жены Ашины.

Несмотря на то, что их гробницу обнаружили еще в 1994 году, собрать генетический материал было очень трудно. Специальная научная группа для этих целей была сформирована в 2015 году, и ей потребовалось несколько лет, чтобы выделить из костей императора генные локусы, пригодные для использования.

На первом этапе удалось выделить около 100 000 участков хромосом. Но оказалось, что имеющиеся технологии не позволяют получить информацию из этого материала. И еще год ученые из нескольких научных организаций занимались усовершенствованием оборудования и технологии, с помощью которых в сентябре 2023 года удалось выделить уже 1 млн генетических локусов — и они содержали информацию о внешнем виде, происхождении и болезни императора.

Экспертиза 1500 лет спустя

С помощью научно-технических археологических методов команда провела «запоздалую» судебно-медицинскую экспертизу.

С одной стороны, согласно публикации в журнале Current Biology, в геноме Юйвень Юна обнаружено 698 однонуклеотидных мутаций, 42 из которых связаны с повышенным риском таких заболеваний как подагра, инсульт и хронический лимфоцитарный лейкоз.

«Есть две основные гипотезы о причине смерти императора У-ди: болезнь из-за ядовитой язвы, как указано в официальных источниках об истории династии, таких как «Книга Чжоу», или, что не доказано, смерть в результате отравления. Учитывая, что все происходило в преддверии кампании против тюрков, второй вариант очень похож на теорию заговора, особенно если учесть, что какие-то дополнительные доказательства отсутствуют», — рассуждают авторы статьи.

При этом со ссылкой на ту же «Книгу Чжоу» указано, что у Ювэнь Юна в этот период было несколько ярких симптомов: нарушение речи, опущение век, слепота и нарушение походки из-за хромоты на одну ногу.

«Это могут быть симптомы инсульта. Интересно, что, хотя глубина секвенирования невелика, один из шести локусов риска связан с инсультом», — отмечается в материале.

Однако, как сообщает Фуданьский университет, итоговые данные, полученные из генетического материала, доказывают другую версию. Проанализировав 33 микроэлемента в образцах из бедренной кости императора У-ди, ученые обнаружили, что содержание мышьяка в его организме было значительно выше, чем средний уровень для простых людей и дворян за тот же период.

«Кости в разных частях человеческого тела отражают процесс накопления элементов на разных этапах жизни. Бедренная кость отражает обменный процесс за более чем 10 лет, что указывает на то, что эти элементы накапливались в костях долгое время, и, вероятно, попадая с пищей», — отмечают исследователи.

Версия об отравлении мышьяком согласуется и с историческими хрониками: согласно им, за 575-578 годы у императора «развилась проказа», а также появились язвы на теле. А как теперь известно, хроническое воздействие мышьяка как раз характеризуются пигментными пятнами и поражениями кожи, изменениями в кровеносных сосудах кожи, болями и отеками конечностей.

Смертоносные эликсиры

Так что же, получается, императора отравили? Нет, считают ученые, история гораздо запутаннее.

Дело в том, что подобный аномальный элементный состав им был уже известен — он обнаружен в останках Го Сибэня, дворянина, жившего через несколько десятилетий после императора У-ди. Сравнительный анализ подтвердил сходство, но в императорских останках уровень мышьяка был все же выше.

«Согласно литературным данным, Го Сибэнь долго время принимал эликсиры и даже получал их от императора. [В те времена] прием эликсиров был духовной практикой и прочно вписался в образ жизни, к которому стремилась элита. Считалось, что эликсиры подпитывают человека и продлевают жизнь», — пояснили в университете.

Современным ученым известно, что эти «эликсиры» представляли собой неорганические соединения в различных кристаллических формах, которые получали из различных минералов, обожженных при высоких температурах. Собственно, подобные средства используются в Китае до сих пор — то есть, «моде» уже около 2000 лет.

Классические произведения указывают, что, хотя состав эликсиров разнился, типичным ингредиентом был, например, реальгар — а это как раз соединение мышьяка и серы. Мышьяк мог содержаться и в других, более ситуативных, ингредиентах.

Однако, данные о причине смерти были не единственным открытием, сделанным по ДНК императора У-ди. Как ранее сообщалось, ученым удалось установить, к каким народам относились его предки, а также восстановить его облик.