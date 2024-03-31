В России в двое увеличились продажи отечественных компьютеров

Доля продаж компьютеров российских брендов за год выросла вдвое. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

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В публикации уточнили, что каждый пятый продаваемый в РФ компьютер — российского производства.

«Доля отечественной продукции в целом на рынке за год выросла вдвое — до 20%», — говорится в статье.

В перспективе ожидается увеличение спроса, так как российские ПК стоят на 5–15% дешевле зарубежных аналогов. В материале подчеркнули, что среди российских брендов эксперты выделяют iRu, Irbis, Echips, Osio.

Накануне аналитики Market.CNews назвали лучшие российские операционные системы. Эксперты оценивали отечественные ОС по ряду ключевых показателей, в том числе по степени распространения, функциональности, уровню безопасности, адаптивности к различным типам устройств и требованиям пользователей.