Ракета "Союз-2.1б" со спутником ДЗЗ "Ресурс-П" стартовала с космодрома Байконур

Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Ресурс-П" № 4 стартовала с космодрома Байконур в 12:37 мск. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Примерно через девять с половиной минут спутник отделится от третьей ступени ракеты и будет выведен на целевую орбиту.

"Ресурс-П" - серия российских спутников, предназначенных для дистанционного зондирования Земли, а также регионального и локального мониторинга ее поверхности. Они отличаются сверхвысоким пространственным разрешением - меньше метра на пиксель. Аппараты также оборудованы RPC-полиномом (инструментом для повышения точности и ускорения процесса обработки данных) и обладают возможностью стереоскопической съемки для создания трехмерных моделей.

Данные, получаемые спутником "Ресурс-П", используются для исследования природных ресурсов, контроля загрязнения и деградации окружающей среды, контроля водоохранных и заповедных районов. Получаемая информация может быть использована в целях развития международного сотрудничества России в области контроля и охраны окружающей среды и решения других актуальных задач дистанционного зондирования Земли.