Оператор связи США AT&T сообщил об утечке личных данных 73 млн пользователей
В США оператор связи AT&T сообщил об утечке персональных данных 73 млн пользователей.
«Согласно нашим предварительным данным, набор данных содержал сведения начиная с 2019 года или ранее. Это коснулось примерно 7,6 млн нынешних и около 65,4 млн бывших пользователей AT&T», — говорится в заявлении.
Ранее пишет Axios писало, что аналитик разведки ВВС США, предположительно, слил засекреченные данные на платформе Discord, популярной среди геймеров.