Стало известно, когда Apple представит новые iPad Pro и Air

Источники Bloomberg выяснили, когда Apple планирует представить линейку обновленных iPad Pro и Air. Последние модели на данный момент были выпущены в 2022 году — это самая длинная пауза в истории компании.

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Фанаты Apple увидят новые iPad в начале мая 2024 года. В линейке Air будут модели на 11 и 12.9 дюймов с чипом M2. Pro же получит 11 и 13-дюймовые OLED-экраны и процессор M3.

Техника Apple, Samsung и других брендов может подорожать в России с апреля Кроме того, Apple обновит Magic Keyboard — она будет оснащена алюминиевым шасси и станет больше напоминать ноутбук. Также компания представит свежее перо Apple Pencil.