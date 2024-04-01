Флагманы Samsung, Apple, Google и ASUS сравнили по времени работы

YouTube-канал PhoneArena сравнил время автономной работы флагманов 2024 года.

В тесте участвовали: Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S24, iPhone 15 Pro, Google Pixel 8 и ASUS Zenfone 10. Безоговорочным лидером по автономности стал ASUS Zenfone 10.

Так, например, при просмотре видео он продержался 14 часов и 30 минут — в два раза дольше, чем iPhone 15 Pro, который занял последнее место (6 часов и 54 минуты).

При серфинге в интернете Zenfone 10 также был вне конкуренции — 27 часов и 28 минут против 14 часов и 54 минут у iPhone 15 Pro.

Эксперты PhoneArena остались восхищены ASUS Zenfone 10 и его выносливостью. В то же время Google Pixel 8 Pro, который, имел самую емкую батарею среди испытуемых, наоборот расстроил тестировщиком своей автономностью. Что, впрочем, уже стало традицией для смартфонов Google.