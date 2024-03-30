Forbes: власти США потребовали от Google раскрыть данные пользователей YouTube

Федеральные следователи США потребовали от компании Google предоставить информацию обо всех пользователях, которые смотрели определенные видео на платформе YouTube. Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на источники.

По данным издания, правоохранители пытались выяснить личности пользователей YouTube в штатах Кентукки и Нью-Гэмпшир. В первом случае агенты под прикрытием хотели раскрыть личность человека, которого подозревали в незаконном приобретении биткойнов и отмывании средств. Сотрудники полиции направляли ему ссылки на видео в YouTube, после чего правоохранители требовали от Google раскрыть имена, адреса, номера телефонов и пользовательскую активность тех, кто посмотрел эти видеоролики с 1 по 8 января 2023 года. Поскольку доступ к видеозаписям не был ограничен, речь шла о примерно 30 тыс. просмотров. Предоставила ли Google правоохранителям эту информацию, не сообщается.

В свою очередь в Нью-Гэмпшире полиция получила анонимное предупреждение о бомбе, помещенной в мусорный бак. Как пишет Forbes, после осмотра территории полицейские выяснили, что за ними могли следить через камеру, ведущую прямую трансляцию на YouTube. После этого правоохранители обратились к Google за списком пользователей, которые "смотрели и/или взаимодействовали с" восемью прямыми эфирами на платформе. Forbes не знает, как Google ответила на такой запрос.

Как отмечает издание, эксперты в области конфиденциальности из многих правозащитных организаций назвали такие действия неконституционными.

В Министерстве юстиции США и компании Google пока не ответили на запрос ТАСС о комментарии.