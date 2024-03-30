Realme раскрыла дизайн своего нового дешевого смартфона в стиле Samsung

Компания Realme анонсировала презентацию своего нового бюджетного смартфона, который получит схожие с устройствами Samsung дизайн. Об этом сообщает портал iXBT.

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Смартфон официально представят лишь 2 апреля, однако компания решила подогреть интерес публики постерами и некоторыми подробностями о грядущем Realme C65. Так, была опубликована фотография задней панели смартфона. На ней заметны сходства в оформлении камеры серии Samsung Galaxy S21.

Кроме того, как стало известно из промоматериалов, Realme C65 получит выделенную программируемую кнопку в стиле Action Button, которая есть в iPhone 15 Pro. На нее можно будет назначить запуск камеры, включение фонарика, запуск режима тренировки, открытия приложения и многое другое. Аналогичная кнопка ранее появилась в смартфоне Realme 12 5G.

Пока что известно, что Realme C65 будет представлен 2 апреля и появится в продаже во Вьетнаме, в Индонезии, Бангладеш, Малайзии, на Филиппинах и «других странах». Возможно, смартфон также выйдет и в России, но его стоимость пока остается неизвестной.