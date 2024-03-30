Motorola готовит к выходу дорогой смартфон с необычной крышкой

Компания Motorola готовится к глобальному анонсу серии смартфонов Edge 50, в которую войдут сразу три модели. Флагманом линейки станет Edge 50 Ultra, который получит перископический телеобъектив, сообщает портал Android Headlines.

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Согласно источнику, Edge 50 Ultra будет доступен в трех цветовых вариантах: бежевом, черном и персиковом, каждый из которых предложит разную отделку и материалы, включая искусственную кожу и текстурированные задние панели. В Китае эта модель выйдет под названием Moto X50 Ultra.

Motorola Edge 50 Ultra предложит тройную 50-мегапиксельную камеру, одной из которой выступит перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом.

Смартфону также приписывают изогнутый OLED-экран и чип Snapdragon 8s Gen 3. Известно, что работать новинка будет под управлением фирменной оболочки Hello UI на базе Android 14 и предложит три года гарантированных обновлений операционной системы.

Презентация всех трех смартфонов Motorola должна пройти 3 апреля. По слухам, Edge 50 Ultra поступит в продажу по цене в $999 (около 92,3 тыс. руб.).