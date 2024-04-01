Социальный статус оставил «отпечаток» на генах гиен

как социальное положение может влиять на их биологию на фундаментальном уровне. Ученые обнаружили, что социальный статус гиен оставляет «эпигенетическую подпись» — по сути, химическую метку на их генах, — которая может влиять на то, как эти гены экспрессируются.

В исследовании, проведенном под руководством Института Лейбница по изучению зоопарков и дикой природы, были проанализированы образцы кишечника гиен разного социального статуса. Они обнаружили, что высокоранговые и низкоранговые самки различаются по уровню метилирования (активации/деактивации) определенных генов. Эти гены играют роль в таких важнейших процессах, как преобразование энергии, иммунитет и коммуникация внутри клеток.

Интересно, что эти эпигенетические метки, похоже, остаются стабильными на протяжении всей жизни и связаны с поведением. Например, гены, связанные с потреблением энергии, были более активны у низкоранговых гиен, которые, вероятно, тратят больше энергии на добычу пищи на больших расстояниях.

Это исследование позволяет глубже понять, как социальные факторы, такие как иерархия, могут влиять на здоровье и физиологию. У гиен социальный статус, по-видимому, имеет долгосрочные последствия, что может объяснить, почему самки, занимающие высокие позиции, живут дольше и размножаются успешнее.