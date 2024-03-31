Даже Apple хочет, чтобы вы попали в IT: появился ресурс по изучению языка Swift

Приветствуем всех начинающих разработчиков приложений, для вас Apple запустила новый ресурс, который поможет освоить программирование на Swift.

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Веб-страница с названием «Develop in Swift Tutorials» представляет собой руководство для новичков, которое поможет им пройти путь от абсолютного нуля до создания своего первого простого приложения. Apple разработала эти учебные материалы специально для всех, независимо от уровня подготовки.

«Мы рады объявить о выпуске нового набора учебников для тех, кто делает первые шаги в кодировании с помощью Swift и SwiftUI», — сказал Тим Снит, руководитель отдела маркетинга инструментов для разработчиков Apple. «Эти уроки не требуют предварительного опыта, что делает их фантастической основой для всех, кто заинтересован в обучении».

На веб-странице представлены пошаговые инструкции, которые помогут вам загрузить и установить Xcode, программное обеспечение Apple для разработки. Затем вы узнаете, как создать новый проект и создать базовое приложение.

Для тех, кто хочет пойти дальше, есть дополнительные уроки по моделированию данных и даже отдельные главы, посвященные созданию приложений специально для Apple Watch с watchOS.