Возобновились испытания преемника легендарного Ан-24

Входящая в Ростех Объединенная авиастроительная корпорация возобновила летные испытания 68-местного самолета Ил-114, являющегося преемником легендарного Ан-24, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Там отметили, что в рамках программы второй опытный самолет совершил первый взлет с аэродрома филиала ПАО «ОАК» — ЛАЗ имени П.А. Воронина. В общей сложности полет продлился 40 минут.

© ОАК

Самолет пилотировал экипаж в составе командира воздушного судна, шеф-пилота, заслуженного летчика-испытателя РФ Сергея Сухаря, заслуженного летчика-испытателя РФ Игоря Зинова, бортового инженера-испытателя 1-го класса Олега Грязева. Полет продолжался 40 минут и проходил на высотах до 900 м и на скоростях до 230 км/час, — заявили в Ростехе.

Спутник «Ресурс-П» №4 выведен на целевую орбиту

Отмечается также, что Ил-114-300 сможет совершать полеты автономно с относительно небольших аэродромов, оснащенных как бетонированным, так и грунтовым покрытием. Испытания были призваны проверить устойчивость и управляемость самолета. Кроме того, специалистам удалось оценить стабильность работы отечественных систем и оборудования.

Ранее в Ростехе сообщили, что противотанковая ракета «Хризантема» после модернизации получила увеличенную дальность управляемого полета при сохранении габаритов. Снаряд показали президенту России Владимиру Путину.