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На Солнце произошла мощная вспышка, отключившая связь над Америкой

Над примерно половиной Северной и большей частью Центральной Америки ионизировались верхние слои атмосферы, что привело к отключению на некоторое время коротковолновой связи.

Взрыв на Солнце отключил радиосвязь над Тихим океаном
© Depositphotos

Это произошло по причине мощного выброса плазмы на Солнце с магнитудой X1.1. При этом источником столь мощного всплеска энергии стало коронарное пятно AR3615, активизировавшееся и набравшее мощность в последние дни. Учёные присвоили силе всплеска M-категорию.

Однако облако плазмы идёт мимо Земли, поэтому мощных геомагнитных колебаний опасаться не стоит.

Наука и техника
Вспышки на солнце
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