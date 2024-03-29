Названы лучшие российские операционные системы

Аналитики Market.CNews проанализировали рынок российских операционных систем и определили среди них лучшие.

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Эксперты оценивали отечественные ОС по ряду ключевых показателей, в том числе по степени распространения, функциональности, уровню безопасности, адаптивности к различным типам устройств и требованиям пользователей, а также по системным требованиям. В процессе оценки системам начислялись баллы за выполнение этих критериев.

Так, построенная на базе Linux Debian операционная система Astra Linux заняла первое место — благодаря широкому охвату рынка и низким системным требованиям. Согласно исследованию, ОС совместима с 2000 российскими устройствами. Второе место досталось «РЕД ОС» от компании «РЕД СОФТ», которая поддерживается тысячью устройствами. Тройку лидеров замыкает «ОС Альт» от «НПО Базальт», совместимая с 200 устройствами.

В топ также попали «РОСА», «ОСнова», AlterOS, «Атлант» и «Стрелец», которые заняли с четвертого по восьмое места. Последняя совместима с десятью отечественными устройствами.

Отмечается, что все российские ОС, представленные в рейтинге, могут использоваться в корпоративном секторе, в госструктурах и образовательных учреждениях, тогда как для личного использования подойдут лишь пять из них.