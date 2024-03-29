В России утвердили пилотные зоны для тестирования 5G

Министерство цифрового развития сообщило, что государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) утвердила места, где будут проводиться эксперименты по внедрению технологий управления спектром на сетях 5G. Для этих целей будут использоваться Российские базовые станции будут.

Тестирование проекта, направленного на разработку механизмов совместного использования частот гражданскими и спецслужбами, пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях.

Также Министерство цифрового развития отметила о первой заявке на выделение частот для гибридных сетей связи, которую подала компания МТС. Такие сети позволяют объединять земные станции и спутниковые каналы на базе единого стандарта, что позволит смартфонам и планшетам работать в зонах с ограниченным доступом к сети.

Это первый шаг к тестированию таких технологий в России, и ГКРЧ уже создает рабочую группу для дальнейших исследований и выделения необходимых частот.