ИИ помог расшифровать реакцию иммунной системы на рак

Научная группа во главе с учеными из Аризонского университета создала инструмент искусственный интеллект (ИИ) под названием HLA Inception, который помогает исследовать, каким образом отдельная иммунная система человека реагирует на чужеродные клетки. Этот инструмент представляет собой значимый шаг в борьбе с раком и опубликован в журнале Cell Systems.

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Используя ИИ, HLA Inception может классифицировать конкретные группы белков MHC-1 и предсказывать, распознает ли иммунитет человека опасные вирусы и раковые клетки. Это значительно сокращает время анализа и помогает предсказывать патологические последствия для пациентов, такие как выживаемость при раковой терапии.

Ученые выявили, что разнообразие белков MHC-1 у пациентов повышает шансы на выживание при определенных методах лечения рака. Инструмент HLA Inception бесплатно доступен для использования в академических целях, что способствует сотрудничеству и инновациям в области иммунотерапии.

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