Microsoft и OpenAl создадут дата-центр с суперкомпьютером с ИИ за $100 млрд

Microsoft и OpenAI создадут центр обработки данных стоимостью более 100 миллиардов долларов, который будет включать в себя создание суперкомпьютера с искусственным интеллектом. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, суперкомпьютер получил название «Звездные врата». Финансирование проекта ляжет на Microsoft. Его запуск намечен на 2028 год.

«Предлагаемый в США суперкомпьютер станет крупнейшим в серии установок, которые компании планируют построить в течение следующих шести лет», — говорится в тексте.

Проекта оценивается в 115 миллиардов долларов, что «более чем в три раза больше, чем Microsoft потратила в 2023 году на серверы, здания и другое».

Стоит отметить, что американская корпорация уже строит для OpenAl один суперкомпьютер. В него было вложено десять миллиардов долларов.