Ученые добились рекордной скорости передачи данных по оптоволоконной линии

Британские инженеры из Университета Астон (AU) в Бирмингеме поставили новый рекорд скорости передачи данных через оптоволоконный канал, достигнув показателя в 301 терабит в секунду (Тбит/с). Это в 1,2 млн раз быстрее средней скорости подключения к глобальной сети. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

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Для сравнения, 301 Тбис/с в секунду позволит за секунду загрузить 1,8 тыс. фильмов в разрешении 4K.

Ученые добились такого быстрого соединения, передавая инфракрасный свет через оптоволокно в так называемом E-диапазоне. Данный стандарт не используется в коммерческих системах, и для его использования пришлось сконструировать новые устройства.

Коммерческие оптоволоконные соединения передают данные в C- и L-диапазонах электромагнитного спектра, что соответствует длинам волн от 1260 до 1675 нанометров (нм). Видимый свет занимает в спектре длины волн примерно от 400 до 700 нм.

Ученым прежде не удавалось задействовать E-диапазон, поскольку при его использовании потеря данных достигает чрезвычайно высоких уровней — в пять раз выше, чем в C- и L-диапазонах.

Инженерам удалось стабилизировать передачу данных в E-диапазоне за счет новой техники — оптических усилителей и оптических эквалайзеров. Они усиливают сигналы на расстоянии и контролируют амплитуду волн в канале.

По словам авторов разработки, они стали первыми, кому удалось задействовать E-диапазон для стабильной отправки информации по оптоволокну.