Что можно отремонтировать в ноутбуке дома своими силами

Ваш ноутбук не подает признаков жизни? Не спешите отчаиваться. В недавней статье Российская Газета рассмотрела некоторые причины, почему ноутбук может не включаться, а также эксперты дали инструкции по их диагностике и устранению.

Механические повреждения

Пролитая жидкость может привести к короткому замыканию и повреждению материнской платы, клавиатуры, и других компонентов. А падение — к поломке жесткого диска, материнской платы, экрана и других элементов.

Что делать?

Проведите осмотр: проверьте корпус на наличие трещин, сколов, вмятин.

Разберите ноутбук: аккуратно, следуя инструкциям производителя, вскройте корпус и проверьте внутренние компоненты на наличие повреждений.

Замените поврежденные компоненты.: если вы не уверены в своих силах, обратитесь в сервисный центр.

При этом не каждый ноутбук может быть ремонтопригодным в домашних условиях. Так, часть компонентов сверхкомпактных неигровых флагманских ноутбуков в металлическом, углепластиковом, магниевом корпусе — например, Lenovo ThinkPad X1 Carbon и HP Spectre x360 — удерживаются клеем, а потому при извлечении комплектующих можно легко что-либо сломать.

В остальных же случаях лучше всего обратиться к специалисту по ремонту техники — он проведет диагностику и отремонтирует устройство, отмечает эксперт.

Проблемы с аккумулятором

Со временем емкость аккумулятора падает, и он перестает держать заряд, а неисправный контроллер заряда может привести к тому, что аккумулятор не будет заряжаться.

Что делать?

Проверьте остаточную емкость: с помощью командной строки или специальных программ.

Если аккумулятор изношен, купите новый и замените его.

Проверьте контроллер заряда в сервисном центре.

Перегрев

Пыль может скапливаться в системе охлаждения и препятствовать отводу тепла. Недостаточная вентиляция приводит к такому же результату, как и ресурсоемкие приложения, игры, видеоредакторы и другие программы, которые могут потреблять много энергии и привести к перегреву.

Что делать?

Чистите систему охлаждения. Регулярно, используя пылесос или баллончик со сжатым воздухом.

Обеспечьте хорошую вентиляцию. Не ставьте ноутбук на мягкие поверхности, используйте подставку.

Следите за температурой с помощью специальных программ.

Снизьте нагрузку: закрывайте ненужные приложения.