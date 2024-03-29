В слоях 1900-летней давности внезапно "всплыл" микропластик

Британские археологи при изучении почвенных отложений, отобранных на глубине более семи метров под землей, довольно неожиданно нашли микропластик. Находка удивила ученых, ведь возраст изученных образцов составляет около 1900 лет.

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Результаты любопытного исследования опубликованы в журнале Science of the Total Environment, а коротко о них сообщает CNN. Неожиданное открытие совершила группа исследователей из Йоркского университета. Она в лабораторных условиях изучала почвенные образцы, датируемые первым или вторым веком нашей эры. Образцы были получены в результате раскопок, проведенных еще в 1980-х годах.

В результате исследователи выявили 16 различных типов микропластических полимеров в "архивных образцах почвы". Речь идет о крошечных кусочках пластика размером не более пяти миллиметров, то есть с семя кунжута. Как поясняют исследователи, такие частицы образуются, когда более крупные куски пластика разрушаются в результате химического разложения.

Кроме того, добавляют ученые, подобный микропластик широко использовались в некоторых косметических продуктах примерно до 2020 года. Авторы исследования считают, что их находка подтверждает факт негативного воздействия микропластика на окружающую среду, а значит и на здоровье человека. Кусочки пластика каким-то образом проникли в древние почвенные образцы. Для археологии, считают авторы работы, это плохая новость.