Российская компания выпустила SIM-карты с отечественной ОС

В «Новакард» сообщили, что российская компания представила на рынке SIM-карты с собственной операционной системой Simart Mi. Эта новинка, разработанная российскими специалистами, получила признание сотового оператора МТС, который первым начал закупку отечественных SIM-карт.

Представители «Новакард» подчеркнули, что Simart Mi поддерживает как международные, так и отечественные алгоритмы аутентификации абонентов. Ранее все SIM-карты на российском рынке основывались на иностранных компонентах, и новинка от «Новакард» стала первым шагом к использованию отечественных технологий в этой области.

Директор по продажам «Новакард» Андрей Крупнов подчеркнул, что SIM-карты прошли тщательную проверку и получили одобрение как специалистов компании, так и МТС.

Внедрение отечественных операционных систем в SIM-карты может способствовать укреплению независимости страны в сфере информационных технологий и обеспечить безопасность данных пользователей.