На Солнце зафиксировали мощную вспышку

На Солнце произошла мощная вспышка. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Вспышку высшего балла X зафиксировали в 23:29 по московскому времени 28 марта. Завершилась она в 00:01.

«Вспышка произошла в том же активном центре № 3615, который 24 марта стал причиной очень сильной магнитной бури класса G4», — говорится в тексте.

При этом отмечается, что активная область в момент выброса энергии находилась на самой границе зоны возможного влияния на Землю, поэтому она не затронет планету, риски этого понижены до минимального уровня.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН прогнозируют геомагнитно спокойную наступающую неделю, признаков возобновления высокой активности Солнца нет.