Названы 5 лучших смартфонов марта, которые продают в России

Автор портала Mobile-Review составил подборку из пяти лучших смартфонов, которые поступили в продажу в России в марте 2024 года.

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Подборку открывает флагманский смартфон Honor Magic6 Pro, оснащенный мощным чипом Snapdragon 8 Gen 3, тройной камерой с сенсорами на 50, 180 и 50 Мп и сканером лица Face ID. Новинка имеет качественный экран, хорошую систему охлаждения и одну из лучших камер — на это указывает и первая строчка в рейтинге DxOMark.

За ним следует Samsung Galaxy A55, получивший впервые для модели этой линейки плоские металлические грани. Кроме того, в этой модели был увеличен минимальный объем оперативной до 8 ГБ, а экран был признан DxOMark лучшим в своей категории. Его яркость достигает 1600 нит, что больше, чем у некоторых флагманских моделей, и наравне с прошлогодним Galaxy S23 Ultra.

Тройку замыкает Samsung Galaxy A35, предлагающий во многом схожий со старшей моделью обновленный дизайн, но с использованием пластиковых рамок при более доступной цене.

В топ-5 также вошли Poco X6 Pro, предлагающий хороший дисплей и высокую производительность, и Redmi Note 13 Pro с ярким экраном и 200-мегапиксельной камерой со стабилизацией.