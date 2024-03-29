Астрономы зафиксировали высокую активность и мощную вспышку на Солнце

По информации, полученной от Института прикладной геофизики (ИПГ), вспышка была зафиксирована в 9:29 по московскому времени в рентгеновском диапазоне на поверхности Солнца в группе пятен 3615 (S14W51), и ее продолжительность составила 30 минут.

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Эксперты также предупредили о возможности вспышек класса X в течение 29 марта, солнечная активность останется на уровне от умеренной до высокой. В связи с этим не исключено ухудшение условий для коротковолновой (КВ) радиосвязи в определенные часы.

В Лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ также сообщили о мощной активности Солнца и ее возможных последствиях. Ученые подчеркнули важность мониторинга солнечной активности для прогнозирования ее влияния на земную атмосферу и технологические системы, включая радиосвязь.