Иcкусственный интеллект научили выявлять опасную аритмию

Ученые из Лестерского университета (Великобритания) обучили алгоритмы искусственного интеллекта выявлять желудочковую аритмию — опасное нарушение сердечного ритма, вызванное аномальными электрическими сигналами в нижних отделах органа. Результаты исследования опубликованы в European Heart Journal-Digital Health (EHJ-DH).

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Желудочковая аритмия — это расстройство сердечного ритма, возникающее в нижних камерах сердца (желудочках). Оно характеризуется аномальной электрической активностью органа и укоренным сердцебиением, которое может привести к резкому падению кровяного давления и последующей потере сознания (или к летальному исходу).

В ходе обучения и тестирования искусственного интеллекта ученые собрали и предоставили модели данные электрокардиограмм (ЭКГ) 270 взрослых людей. Результаты показали, что ИИ способен определять склонность к опасным аритмиям с точностью около 80%. Ученые отметили, что такой метод диагностики может помочь в разработке еще более эффективных способов определения риска и предотвратить большое количество внезапных летальных исходов.