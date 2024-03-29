Samsung Galaxy S24 уступил Galaxy S23 в тестах автономности

Специалисты DxOMark подвергли тщательному тестированию аккумулятор и зарядное устройство смартфона Samsung Galaxy S24.

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Автономия

Samsung Galaxy S24 получил аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, что немного больше, чем у его предшественника Galaxy S23 (3900 мАч).

Согласно результатам тестирования, автономность Samsung Galaxy S24 составила 68 часов при лёгком использовании (активность: 2 часа 30 минут в день), 49 часов при умеренном использовании (активность: 4 часа в день) и 31 час при интенсивном использовании (активность: 7 часов в день).

Однако время автономной работы в режиме прослушивания музыки у Galaxy S24 составило 24 часа, тогда как Galaxy S23 продержался 29 часов 12 минут (речь идёт о версии на базе Snapdragon 8 Gen 2). В режиме разговоров автономность новинки достигла 17 часов 49 минут (что примерно соответствует iPhone 15), тогда как у предшественника – 18 часов 58 минут.

Зарядка

К сожалению, функция «Быстрая зарядка» от Samsung пока не очень то и быстрая. При максимальной мощности зарядки 25 Вт полная зарядка аккумулятора Galaxy S24 емкостью 4000 мАч занимает более 90 минут. DxOMark также отмечает, что устройству требуется 49 минут, чтобы зарядиться от 0 до 80%.

И наоборот, Galaxy S24 заряжается по беспроводной сети быстрее (2 часа 15 минут), чем его предшественник, хотя официального подтверждения этому не поступало. Тем не менее Galaxy S24 требуется на 73 минуты, чтобы подзарядиться от 0 до 80% при беспроводной зарядке.

Вывод

По результатам тестирования Samsung Galaxy S24 занял 123-е место в глобальном рейтинге DxOMark и 23-е место в своём ценовом сегменте.