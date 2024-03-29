В России прорабатывают меры поддержки для работавших в ЦЕРН ученых

Меры поддержки работ российских ученых, с которыми прекращает сотрудничество Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), сейчас разрабатываются в РФ, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, выступая на форуме "Союзное государство. Научный прорыв", приуроченном ко Дню единения народов Белоруссии и России, который отмечается 2 апреля.

Ранее Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) сообщила, что прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией, в ноябре 2024 года. Ковальчук отметил, что 80% ученых, попавших в это число, - специалисты Курчатовского института. При этом на постоянной основе в ЦЕРН находятся 25-30 человек, остальные приезжали для проведения работ.