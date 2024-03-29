На Свердловскую область упадут обломки запущенной в космос ракеты

Жители севера Свердловской области получили предупреждение о возможном падении обломков ракеты, запуск которой запланирован с космодрома Байконур. В связи с этим на период с 29 марта по 1 апреля им запретили находиться в зонах, где могут упасть части космического корабля.

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По информации с официального сайта администрации Карпинска, 31 марта планируется запуск ракеты-носителя "Союз-2-1б" с космическим аппаратом "Ресурс-П" № 4. Прогнозируется, что обломки космического аппарата могут упасть на территории Свердловской области и Пермского края, примерно в 14:36 по уральскому времени.

Запрет на пребывание распространяется на зону возможного падения ступеней ракеты-носителя, которая включает территории в радиусе 20 километров на север от поселка Кытлым, в 10-12 километрах северо-западнее Каквинских Печей, в 17 километрах западнее Сосновки, в 4-5 километрах южнее заповедника "Денежкин Камень" и в 2-3 километрах севернее Конжаковского горного массива.

Предупреждается, что во время падения обломков будет слышен сильный грохот, а в небе появится свечение. Однако отмечается, что ступени ракеты не содержат радиационно-опасных веществ, так как топливо практически полностью расходуется во время работы двигателей. Специалисты Института экологии растений и животных УрО РАН проведут оценку состояния природы вблизи места предполагаемого падения.

Это не первый случай подобного рода в регионе: в 2019 году части ступени ракеты упали за поселком Каквинские Печи, а в сентябре 2021 года уральцы наблюдали за прохождением ракеты над областью.

Ранее аналогичное предупреждение получили жители Пермского края.